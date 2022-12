SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bárbara Borges confirmou o favoritismo conquistado ao longo do jogo e se tornou a campeã de A Fazenda 14 (Record), na noite desta quinta-feira (5), levando o prêmio de R$ 1,5 milhão. Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, ficou em segundo lugar e ganhou um carro. Iran Malfitano ficou em terceiro, mas o programa não informou nenhum prêmio.

Para anunciar a vencedora do reality, o programa montou um telão, patrocinado por um banco digital, com contagem regressiva do tempo. As duas finalistas ficaram em frente a um celular gigante que mostrou qual delas teria o dinheiro do prêmio depositado na conta.

Babi ficou emocionada quando apareceu sua foto mostrando que é a vencedora desta temporada do reality. Os aliados correram para abraçar a atriz, que teve 61,14% dos votos do público. "Eu consegui", disse chorando. "Eu quero agradecer ao Brasil, a todos que votaram e acreditaram em mim. Martin e Théo [os filhos] é para vocês [o prêmio], sempre foi."

Na final do reality, Adriane Galisteu começou anunciando o terceiro lugar que ficou para Iran, que recebeu apenas 3,83% dos votos. Ele agradeceu a todas as pessoas da direção e produção de A Fazenda que fizeram o reality acontecer. "Eu tenho muito orgulho [da minha trajetória] e agradeço as pessoas que votaram em mim", disse o peão.

Bia ficou com o segundo lugar com 35,03% da preferência do público e levou para casa um carro zero. "Bia você ganhou um carro, o carinho do público e mais de 1 milhão de seguidores [no Instagram]", disse Galisteu para a peoa, que ficou emocionada. Minutos antes do anúncio, ela contou para a apresentadora que tinha 90 mil seguidores quando entrou no programa e acreditava que tinha aumentado para uns 140 mil.

A Fazenda 14 estreou em 13 de setembro com 20 participantes. A vice-campeã Bia foi 21ª peoa a entrar dias depois no reality. Ela venceu uma disputa com outros quatro participantes na paiol. Antes de irem para A Fazenda, eles ficaram confinados alguns dias em um hotel.