SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo e influencer argentina Agustina Gandolfo acabou tento que ir para um hospital após encontrar vidro em sua bebida ingerida em uma balada de Doha, no Qatar.

Agus está no país do Oriente Médio para acompanhando o marido, Lautaro Martínez, que vai disputar a grande final da Copa do Mundo com a seleção da Argentina no próximo domingo (18).

Segundo informações do jornal britânico 'Daily Star', Gandolfo estava na balada com sua irmã e de uma amiga. Lá, elas perceberam a presença do vidro em suas bebidas e alertaram um segurança local.

Após isso, elas deixaram o estabelecimento, foram para um hospital para exames e, na sequência, foram até a embaixada argentina em Doha para registrar a situação.

Lautaro e Augustina estão casados desde 2018 e são pais de uma menina, Nina, que fará dois anos em fevereiro.

A Argentina vai enfrentar a França na final da Copa do Mundo do Qatar no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha.