SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ser alvo de um ataque homofóbico em maio de 2021 por um áudio divulgado em um grupo do WhatsApp de conselheiros do Sport, o ex-BBB Gil do Vigor, 31, será diretor de inclusão e diversidade do clube pernambucano.

Gil integra a chapa vencedora das eleições para a presidência do clube, Sport do Futuro. O atual presidente, Yuri Romão, foi reeleito para o biênio 2023-2024 com 1.463 votos, 96,5% do total, derrotando o deputado Luciano Bivar, presidente do União Brasil.

"Deu certo! Com mais de 96% dos votos. Me sinto honrado demais e vamos trabalhar! Pelo Sport tudo", comemorou Gil em seu Twitter após o anúncio do resultado.

O influenciador havia comentado anteriormente a respeito do convite.

"Aceitei o convite pois quero trazer ideias que ajudem na criação de um time mais incluso e diverso. Quero poder ajudar esse projeto da melhor forma possível, de dentro para fora", disse Gil.

EX-BBB SOFREU ATAQUE

Gil foi alvo de ataques homofóbicos em maio do ano passado.

Torcedor do Sport, Gil havia sido convidado pelo clube para conhecer o estádio e também a loja do clube. Lá, ele posou para fotos, deu entrevista e fez a famosa coreografia "tchaki tchaki". O vídeo da visita gerou pouco mais de 1,2 milhão de visualizações nas redes sociais do clube.

Dias depois, um áudio de teor homofóbico contra Gil do Vigor foi divulgado em um grupo do WhatsApp de conselheiros do Sport ganhou repercussão nas redes sociais. As mensagens atribuídas a Flávio Koury, conselheiro do clube, mostram uma revolta contra a clássica coreografia do economista, que foi encenada na Ilha do Retiro.

"Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso", disse o membro Flávio Koury.

"1,2 milhões [sic] de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar. Vai ser lindo! Se ele tivesse feito a dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara", completou.