RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Drake está torcendo para a Argentina na final da Copa do Mundo contra a França. Mais do que torcer, ele apostou alto na vitória do time de Messi na partida que começa às 12h (de Brasília), neste domingo (18). Drake publicou o print de uma aposta de US$ 1 milhão (algo em torno de R$ 5,3 milhões) na conquista do título pela seleção argentina. Cravou o resultado em 2x1. Se acertar o palpite milionário, o cantor canadense pode ter um retorno de US$ 2,75 milhões (cerca de R$ 15 milhões).

O curioso é que o artista tem fama de pé-frio, não só no futebol, mas em outro esportes também. No show business e no mundo das apostas já existe até uma expressão autoexplicativa que se tornou popular: "A Maldição de Drake".

É ele apostar ou torcer em quadras e estádios para, em muitas ocasiões, a derrota de quem conta com o seu apoio vir, logo em seguida. Foi assim em importantes disputas do Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, e até em corrida de Fórmula 1, com Charles Leclerc. Em 2015, Serena Williams acabou perdendo para a italiana Roberta Vinci no US Open. Drake estava lá, dando aquela força para a tenista americana. Deu no que deu. A ver nesta final de Copa do Mundo.