RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Elon Musk passou o início da tarde deste domingo no Estádio Usail, no Qatar, onde França e Argentina disputaram a final da Copa do Mundo. O bilionário sul-africano, dono da Tesla e CEO do Twitter, usou sua rede social para anunciar sua presença. "Na Copa do Mundo agora", escreveu ele, na legenda de um vídeo gravado na cerimônia de abertura.

Musk parecia disposto a botar em prática o que pediu aos seus seguidores horas antes: "Acompanhe a Copa do Mundo pelo Twitter". O primeiro gol da Argentina foi então transmitido por ele, com empolgação. "Que golaço da Argentina!", postou, com bandeirinhas do país. Teve gente que o achou entusiasmado demais: "Foi um gol de pênalti, cara", comentou um seguidor.

Vestido com uma camiseta verde puída à la Volodimir Zelenski, Musk cumprimentou torcedores de ambos os times na área VIP onde assistiu ao jogo e fãs do bilionário se disseram impressionados com sua simplicidade. "É um cara do povo", escreveu um admirador.

Outros consideraram que sua presença ali teria motivos comerciais. "Em busca de novos investidores":

Com os posts de Musk, muita gente lembrou de sua lei "anti-doxxing", que proíbe o compartilhamento em tempo real de dados de localização. "Então se eu postar aqui que o Elon Musk está neste momento no estádio Usail, no Qatar, eu posso ser banido por dizer sua localização em tempo real?", perguntou um seguidor. Começaram a ser postadas então as coordenadas de GPS do exato lugar onde Musk estava.