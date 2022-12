SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos melhores jogadores do mundo, o argentino Lionel Messi, 35, não teria chegado tão longe na carreira e conquistado neste domingo (18) o tricampeonato para a Argentina, na Copa do Mundo do Qatar, sem o apoio da família.

Com deficiência do hormônio do crescimento, ele se mudou aos 12 anos para a Espanha com toda a família para ingressar nas categorias de base do Barcelona-que se comprometeu em pagar o caro tratamento para Messi. O pai do jogador, que estava desempregado, também viu uma oportunidade de conseguir emprego e fugir da crise econômica.

Apesar da distância, Messi nunca esqueceu a amiga de infância, Antonella Roccuzzo, que se tornaria anos depois sua esposa. Segundo jornais argentinos, ele escrevia cartas dizendo que ela seria sua namorada um dia -eles se conheceram quando ele tinha 9 anos, na cidade de Rosário, na Argentina.

Os dois se reencontraram anos depois devido a morte trágica de uma amiga de Antonella. Ele, que despontava como uma das maiores promessas do futebol, viajou à Argentina para consolar Antonella. Depois disso, começaram a se encontrar e iniciaram um relacionamento à distância -entre 2007 e 2009.

O casal assumiu publicamente o relacionamento em 2010 quando ele já era considerado o melhor jogador do mundo. Dois anos depois, nasceu o primeiro filho do casal, Thiago, 10. Três anos depois nasceu Mateo, 7. O caçula do casal, Ciro, tem 4.

Neste domingo, a esposa e filhos da jogador, todos usando a camisa 10, estiveram presentes no estádio dando apoio incondicional ao jogador. Para os torcedores argentinos, Antonella foi uma espécie de amuleto da sorte e alguns a chamam de "santa".

Diversas publicações nas redes sociais exaltam a importância de Antonella em todos os jogos da seleção argentina na Copa do Qatar. Neste domingo não foi diferente e, após a vitória, ela compartilhou uma foto no Instagram ao lado do marido, filhos e taça da Copa do Mundo.

"Campeões do Mundo. Nem sei como começar... que orgulho imenso a gente sente por você Leo Messi", escreveu na legenda.