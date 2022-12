SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela , 21, anunciou neste domingo (18) nas redes sociais que está noiva do ator André Luiz Frambach, 25. O casal compartilhou uma série de fotos do pedido de casamento ao pôr do sol em um barco em Fernando de Noronha.

"Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para a vida toda", escreveu a atriz na legenda das fotos publicadas no Instagram. Em uma das fotos, Frambach aparece ajoelhado fazendo o pedido de casamento.

Vários artistas comentaram a publicação e deram parabéns aos noivos, que assumiram publicamente o namoro em julho deste ano. "Passada. Felicidades meu amor", escreveu a atriz Klara Castanho. "Que Deus abençoe muito o casal!" comentou a atriz Camila Queiroz.

"Meu Deus que felicidade", disse o youtuber Lucas Rangel, que acrescentou emojis de coração na publicação. "Seja feliz maravilhosa Larissa Manoela", escreveu a influenciadora fitness Maíra Cardi.

A atriz Juliana Paiva também comentou a novidade postada por Larissa Manoela. "Que lindos! Muita felicidade casal! Viva o amor!", escreveu a atriz. "Ai meu Deus, que lindos! Felicidades! Amo vocês! Que alegria", disse a atriz Jeniffer Nascimento.

Os dois sempre trocam declarações nas redes sociais e derretem os corações dos fãs. Em outubro, eles fizeram tatuagens juntos ?ela tatuou um peixe e o ator um sorvete.