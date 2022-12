SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como eles falaram! Em podcasts, nas redes, em entrevistas, e até em atos golpistas, o ano que está se encerrando foi pródigo em revelações de famosos. Declarações polêmicas, surpreendentes e engraçadas fizeram parte do repertório das celebridades no Brasil e no exterior, e o F5 listou algumas delas.

"Eu tenho uma ilusão que ainda vou ter um homem. E quando eu digo ter um homem, não é ter um casamento. Eu ainda tenho interesse por sexo, tenho interesse por um abraço, tenho interesse por um beijo na boca". A frase foi dita pela atriz Susana Vieira, 80, ao Fantástico, quando revelou que, no seu caso, desejos sexuais não têm idade nem prazo de validade.

Cássia Kis, agora em versão reacionária e ultracatólica, surpreendeu ao se mostrar também homofóbica em um comentário durante uma live ao dizer que "homem com homem não dá filho e mulher com mulher também não". Sua declaração fez a TV Globo se manifestar publicamente contra a discriminação e a relação da atriz com o elenco "Travessia" desandou de vez logo depois deste episódio.

Também houve frases engraçadas. Como não rir ao ler o que Regininha Poltergeist disse ao site F5 sobre o namoro dela com Rubens Barrichello? "Devagar? Não! (Enfática). Ele não era devagar. Era bem gostosinho, isso sim", contou a ex-dançarina, quando perguntada a respeito da fama de "lento" do ex-piloto, que perdura até hoje -e virou meme.

Haja emoção na Copa do Mundo, com o desabafo comovente de Galvão Bueno depois da eliminação brasileira nas quartas de final, ao perder nos pênaltis para a Croácia. "O coração está sangrando, vontade de chorar, mas futebol é assim", disse. Leia outras frases marcantes na galeria de fotos.