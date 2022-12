SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugo, cantor da dupla Hugo & Guilherme, fez uma publicação no Instagram para explicar um machucado em seu rosto. O sertanejo disse que a ferida surgiu após um fã arremessar um celular no palco para que o músico fizesse uma foto, em um show em Ourinhos, no interior de São Paulo, neste domingo (18).

"Campanha: não jogue celulares e nem objetos no palco. Hoje eu fui o premiado. Agora está de boa, estou metendo um gelinho para ver se não fica pior", disse. "A galera acha que é frescura, que a gente não quer tirar foto, mas não tem nada a ver. É porque infelizmente às vezes pega. Já tomei várias 'celularzadas'. O Guilherme, então, nem se fala."

Apesar do machucado, Hugo disse que sabe que a pessoa que jogou o celular não tem culpa de tê-lo machucado e que, mesmo após ser atingido, tirou a foto.