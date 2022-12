SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gisele Bündchen, 42, tem passado férias no Brasil com os filhos. Ela está num casarão em Santa Catarina, que tem entre outras belezas naturais a Praia Brava.

Pelas redes sociais, a top tem mostrado que está muito feliz após o divórcio com o jogador Tom Brady. Ela mata a saudade de comer brigadeiro, medita e tem como paisagem as maravilhas do local cujo pôr-do-sol é um evento à parte.

"Recarregando as energias com meus pequenos no país do meu coração", escreveu ela na legenda de um carrossel de imagens.

Foi na Pinacoteca, na região da Luz (centro de São Paulo), que Gisele fez seu primeiro evento público no Brasil desde que se separou. No finalzinho de outubro, após muita especulação, ela e o astro do futebol americano Tom Brady, 45, anunciaram que estavam se divorciando.

Foi só a modelo botar a primeira perna para fora do carro que os flashes começaram a pipocar, o que perdurou enquanto ela subia as escadarias e chegava ao saguão do edifício histórico. O mesmo percurso já havia sido feito minutos antes por celebridades como Claudia Raia, Gloria Pires e Sasha Meneghel. Nenhuma provocou tanto frisson.

Não que algum dos presentes tenha arrancado dela uma declaração bombástica sobre por que o casamento dela acabou ou sobre o suposto novo affair que ela estaria vivendo com um professor de jiu-jitsu --a modelo não falou com a imprensa. É que quando Gisele chega, até os próprios famosos se agitam.

Enquanto ela posava para fotos, várias celebridades aguardavam a deixa para se aproximar e aparecer ao lado dela. Precavidas, as influenciadoras de moda já chegavam com alguém de seu staff a postos para registrar o encontro.