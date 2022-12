SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após a polícia do Rio concluir que o ator Thiago Rodrigues se machucou ao cair sozinho, a investigação do caso será suspensa. A informação foi confirmada pela delegada Bianca Lima, da 15ª DP (Gávea). Na manhã do domingo (11), o ator foi encontrado por feirantes no Rio de Janeiro, na Praça Santos Dumont, na Gávea, desacordado.

Inicialmente, foi informado que o ator teria sido agredido durante um assalto, mas apenas um celular desapareceu. As câmeras de segurança da região e depoimentos ouvidos pela polícia apontaram à investigação que não houve qualquer fato criminal relevante.

Em contato com Splash, a delegada Bianca Lima, afirmou ainda que ele será liberado, pois "não houve falsa comunicação de crime porque o ator, em momento nenhum, deu início à investigação. A investigação teve início com base na matéria jornalística veiculada" por Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Com relação ao celular do ator que desapareceu no evento, a delegada informou que eles vão "expedir oficio para as operadoras de telefonia de celular visando identificar a eventual pessoa que está usando aparelho".

Entenda o casoHá pouco mais de uma semana, na noite de sábado (10), o ator Thiago Rodrigues esteve em um evento no Jockey Clube, onde teria se envolvido em uma briga na área vip. Na manhã seguinte, ele foi encontrado por feirantes da Praça Santos Dumont, na Gávea, desacordado.

Na sequência, foi levado ao Hospital Miguel Couto, onde foi confirmado um ferimento na cabeça do ator. A princípio, ele alegou que foi espancado durante um assalto, mas, ao longo da semana, a polícia levantou as hipóteses de briga e queda acidental.

Apesar de Thiago Rodrigues alegar que foi assaltado, apenas o celular desapareceu. Ele foi encontrado com a mochila, cordão e uma carteira. Novos depoimentos e imagens de câmeras de seguranças enfraqueceram a teoria de roubo.