SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher invadiu nesta segunda-feira (19) a casa do ator Robert De Niro, 79. Segundo o The Post, ela foi flagrada vasculhando alguns presentes de Natal que o astro tinha em uma árvore na sala. A mulher também começou a mexer num iPad dele antes de ser capturada.

Segundo a publicação, trata-se de uma mulher de 30 anos que invadiu a residência localizada em Manhattan, em Nova York.

Ela tem mais de 25 prisões em sua ficha criminal desde o começo da pandemia. Felizmente, o ator não deu de cara com ela, pois estava no andar de cima com sua filha e nem imaginava que estava sendo roubado.

Oficiais perceberam uma movimentação estranha e foram até o local após denúncias. Quando chegaram no prédio, viram que ela roubava presentes de Natal.

Somente em 2022, essa pessoa já havia sido presa 16 vezes por roubo e furto. Só no dia 8 de dezembro, ela já havia sido detida por seis roubos, mas nunca fica na cadeia.