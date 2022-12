SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-mulher do ator Thiago Rodrigues, 42, a apresentadora Cris Dias, 42, mandou uma indireta a ele após a polícia concluir que o artista não foi assaltado nem espancado, mas caiu sozinho e machucou a cabeça. "A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer", escreveu.

Ambos se relacionaram entre 2007 e 2017, mas a relação sempre foi ioiô. Entre idas e voltas, ele já abriu boletim de ocorrência contra ela por agressão. A apresentadora, que tem um filho com o ator, também já o acusou de tê-la traído e o flagrou com outra num Carnaval. Também já brigaram na portaria da TV Globo, onde ambos trabalhavam.

Um vídeo de uma câmera de segurança do local onde o ator Thiago Rodrigues foi encontrado todo machucado tem causado uma reviravolta no caso. Agora, a polícia diz que o ator não foi assaltado e espancado. Na realidade, Rodrigues caiu sozinho. O inquérito está suspenso por falta de evidências relevates. Procurado, o ator não retornou.

As imagens foram mostradas pelo Domingo Espetacular (Record). Nelas, é possível ver Thiago apoiado numa barraca de feira logo nas primeiras horas da manhã numa praça no bairro da Gávea (RJ). Ele havia ido a uma festa com uma amiga na noite anterior na qual teria se envolvido em uma briga. Então, em determinado momento, ele se desequilibra e cai com a cabeça no chão. Não é possível saber se o ferimento já havia sido feito pela possível briga na festa ou apenas na hora da batida na calçada.

Segundo a delegada do caso, Bianca Lima, o ator não se lembrava do que havia acontecido. A tese de roubo também foi descartada, já que ele ainda tinha posse de objetos pessoais como um cordão e sua carteira.

No depoimento de Rodrigues à imprensa, logo depois do incidente, ele contou que havia perdido o celular e que tinha a sensação de que poderia ter sido vítima de lesão corporal. Ele perdeu parte do couro cabeludo. Foi especulado que o artista havia sido cercado por cinco homens e agredido, mas a polícia descarta essa hipótese.

De fato, só o celular não estava mais com ele, mas como não é possível ver nas imagens nenhuma aproximação de alguém após ele chegar à praça, não se sabe se Rodrigues perdeu o aparelho na própria festa ou se alguém acabou pegando após ele ser atendido pelo resgate.

Duas testemunhas foram ouvidas pela CNN Brasil. Um comerciante afirmou que não viu nenhum assalto, briga ou discussão dele com quem quer que fosse. E que pelo jeito como o ator estava apoiado na barraca corria o risco de desequilíbrio para bater a cabeça. E foi isso o que ele viu acontecer.

Uma outra mulher, a esposa do comerciante, disse que ajudou o ator a se limpar e a chamar um táxi. Ela não o reconheceu como um famoso. E afirmou que colocou a carteira e os cartões de crédito do ator na mochila dele antes de ir embora escondendo o machucado na cabeça com um boné.