SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três anos depois do lançamento de "Entre Facas e Segredos", fãs da história poderão se envolver em mais uma aventura do detetive Benoit Blanc (Daniel Craig). Com uma dose maior de humor e mistério, "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" marca a estreia da Netflix na franquia -que já tem mais um filme confirmado.

A trama se passa no verão de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, quando Blanc viaja com um círculo eclético de amigos para a Grécia, mais especificamente para uma ilha com uma gigante cebola de vidro (daí o "Glass Onion" do título original, em inglês).

Eles se reúnem com o bilionário Miles Bron, que propõe um jogo: Investigar seu falso assassinato. Uma morte real acontece no local e todos se tornam suspeitos.

O filme apresenta as motivações e oportunidades que cada um dos presentes teria para cometer o crime -assim como no jogo "Among Us", sucesso durante o período mais crítico da pandemia de coronavírus- e instiga a descobrir o assassino. Além disso, diferente do primeiro longa, a história traz mais referências à tecnologia e redes sociais.

O elenco conta com nomes como Edward Norton, no papel do excêntrico bilionário, e Janelle Monáe, como Andi, sua ex-sócia. O grupo de amigos ainda conta com uma governadora em plena campanha, um pesquisador, uma ex-modelo -já "cancelada" nas redes- e sua assistente, além de um youtuber defensor dos direitos dos homens e sua namorada.

A franquia foi comprada pela Netflix por US$ 450 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões), e segue o sucesso de "Entre Facas e Segredos", estrelado por Ana de Armas, Chris Evans e Jamie Lee Curtis, que arrecadou US$ 165 milhões (mais de R$ 870 milhões) nas bilheterias dos Estados Unidos e quase o dobro disso internacionalmente, quando distribuído pela Lionsgate.

"Glass Onion" não vai estrear nos cinemas do Brasil e da América Latina, e chega ao serviço de streaming no próximo dia 23 de dezembro. Na mídia internacional, o longa recebeu elogios sendo muito bem recebido no festival de Toronto, porém teve sua atenção chamada para o aumento do orçamento ter sido usado em uma cenografia "absurda".

GLASS ONION: UM MISTÉRIO KNIVES OUT

Quando: 23 de dezembro

Onde: Netflix

Elenco: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monae, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Dave Bautista, Kathryn Hahn, Madelyn Cline e Jessica Henwick

Produção: Ram Bergman, Rian Johnson

Direção: Rian Johnson