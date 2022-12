SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adriano Imperador, ex-jogador de futebol, acertou o resultado da partida final da Copa do Mundo e levou quase R$ 30 mil, como prêmio da aposta que fez no último domingo (18).

O palpite do ex-jogador foi que, ao final da partida, o jogo entre Argentina e França estaria empatado, o que de fato aconteceu. A disputa terminou no tempo regulamentar em 2 a 2 e passou para 3 a 3 durante a prorrogação.

A vitória da Argentina foi decidida nos pênaltis. O placar final foi de 4 a 2, dando o título ao país sul-americano, o primeiro da região a ganhar o torneio desde o Brasil, em 2002.

"Tô achando que vai dar empate amanhã, habib. Vai pros pênaltis, nem cavalo aguenta", escreveu Adriano em sua conta no Instagram.

O ex-atleta apostou R$ 9.500 no jogo. Sua postagem, que também tinha uma foto da aposta, ultrapassou 150 mil curtidas, com mais de 5.000 comentários, até a manhã desta terça-feira (20).

O desfecho das apostas também foi feliz para o rapper canadense Drake. O músico tem fama de azarado nos esportes e já perdeu grandes quantias de dinheiro apostando em modalidades como Fórmula 1, MMA e mesmo no futebol.

Em novembro deste ano, por exemplo, apostou uma quantia equivalente a R$ 10, 4 milhões (US$ 2 milhões) contra o brasileiro Alex "Poatan" lutador de UFC, que nocauteou o adversário nigeriano Israel Adesanya.

Apesar de errar o placar, com uma aposta na vitória de 2 a 1 para a Argentina no tempo regular, Drake não perdeu todo o dinheiro apostado, como costuma acontecer na chamada "maldição do Drake".

O músico apostou um valor equivalente a R$ 5,3 milhões (US$ 1 milhão). Mesmo não tendo acertado os números, ele acertou quem sairia vitorioso e levou o prêmio de US$ 2,75 milhões, aproximadamente R$ 15,1 milhões.