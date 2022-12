SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora não seja uma novidade no mercado da cultura das artes ao redor do mundo, os casos de nepotismo em Hollywood ajudaram a construir e a fazer a manutenção de gerações de grandes estrelas, principalmente no cinema, mas também na música, na literatura e em outras áreas ligadas a produções milionárias nos Estados Unidos.

O portal Vulture preparou um guia que mostra caso a caso como uma família de grandes estrelas é capaz de construir carreiras independente do talento dos filhos, além de lhes conseguir vagas em boas universidades e uma rede de conexões que vão desde os sets de filmagem de programas como Saturday Night Live, até franquias como "Jurassic World".

Entre os casos mais famosos está a atriz e cantora Miley Cyrus, que não só é filha do cantor folk Billy Ray Cyrus, com quem dividiu a tela no sitcom infanto-juvenil "Hannah Montana", como é afilhada de Dolly Parton, um dos maiores nomes da música country americana.

Estrela de comédias românticas como "Noivas em Guerra", "Quase Famosos" e "Como Perder um Homem em Dez Dias", Kate Hudson herdou não só o tino da mãe, Goldie Hawn, para as comédias românticas, como teve uma ajuda do padrasto, o ator Kurt Russell, para dar os primeiros passos na carreira.

Parecido aconteceu com George Clooney, que não só recebeu um empurrão do pai, o apresentador Nick Clooney, como contou com conexões da tia, a cantora Rosemary Clooney, uma das principais apoiadoras da carreira do sobrinho como ator e como diretor.

Garoto problema em Hollywood, Charlie Sheen só não teve a carreira encurtada porque contou com alguns telefonemas do pai, o astro Martin Sheen.

Já Ben Platt se tornou o principal astro das produções de Marc Platt, não à toa seu pai, que o pôs para estrelar a versão cinematográfica do musical "Querido Evan Hansen", mesmo que o ator fosse muito mais velho do que o papel pedia. Na Broadway, Platt ganhara um Tony pelo mesmo papel.

Estrela da franquia "Jurassic World", Bryce Dallas Howard contou com alguns amigos do pai, o ator, diretor e produtor Ron Howard, para abocanhar algumas participações em filmes da saga "Crepúsculo" e no último filme da franquia "Homem Aranha". Howard também conseguiu um papel de destaque em "Histórias Cruzadas" e na biografia de Elton John, "Rocket Man".

Por outro lado, alguns nomes conseguiram se igualar ou mesmo ultrapassar a fama dos pais, como foi o caso de Michael Douglas, que chegou a comprar os direitos de adaptação de um livro, um antigo sonho de seu pai, o astro Kirk Douglas, mas escalou outro ator para o papel por achar o pai velho demais para a personagem.

Embora não tenha conseguido estrelar filmes expressivos após a conturbada experiência em "Os Pássaros", de Alfred Hitchcock, Tippi Hedren deu à luz um dos nomes mais falados de Hollywood, a estrela Melanie Griffith, que, de sua união com John Johnson, nasceu Dakota Johnson, estrela da franquia "Cinquenta Tons de Cinza", além de angariar papéis em filmes como "A Rede Social" e "A Filha Perdida".

Terceira geração de vencedores do Oscar, Anjelica Huston conseguiu ofuscar o poder de seu pai, John Huston, e de seu avô Walter Huston, ao estrelar alguns dos filmes mais importantes da cultura pop moderna, como "Convenção das Bruxas" e "A Família Addams", além de ter levado uma estatueta para casa por seu papel em "A Honra do Poderoso Prizzi", dirigido por seu pai.

Diferente da mãe, Blythe Danner, Gwyneth Paltrow levou um Oscar para casa, assim como Liza Minnelli, que, diferente da mãe, Judy Garland, levou uma estatueta de Melhor Atriz e superou em popularidade aquela que era conhecida como uma das principais atrizes e cantoras dos Estados Unidos. Já Angelina Jolie empatou com o pai, Jon Voight. Ambos têm um Oscar para chamar de seu.

Entre os nomes da nova geração, Cooper Hoffman herdou a amizade que seu pai, Philip Seymour Hoffman, tinha com Paul Thomas Anderson, e foi a estrela de "Licorice Pizza", enquanto Michael Gandolfini herdou um papel interpretado pelo pai, James Gandolfini. O filho foi o responsável por interpretar Tony Soprano jovem no filme "Os Muitos Santos de Newark", que narrou o início da vida da família Soprano na máfia.