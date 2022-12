SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, pretende voltar a acontecer no mês de julho a partir de 2023. Segundo a organização do evento, é a época do ano mais benéfica para a população de Paraty, que, no fim do ano, confia no verão para aumentar o fluxo de turistas.

A prefeitura da cidade já anunciou, em seu site, as datas da festa, de 26 a 30 de julho. A Flip, porém, não confirma as datas --nem garante a mudança para o meio do ano.

A realização do evento depende da aprovação do plano anual, diz nota do evento literário. O orçamento deveria ter sido aprovado no primeiro semestre de 2022 na Lei Rouanet. Sem ele, patrocinadores não oficializaram contribuições em dezembro, mês considerado crucial por conta do encerramento do ano fiscal.

Sem o plano aprovado, a Flip não garante as datas.

A retomada do evento em julho viriam depois de duas edições remotas, por causa da pandemia, em 2020 e 2021, e uma edição realizada em novembro, na ressaca das eleições e no meio da Copa do Mundo.