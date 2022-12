SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tomorrowland, festival internacional de música eletrônica, vai voltar ao Brasil em 2023 após um hiato de seis anos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21) no perfil do Twitter do evento.

A cidade de Itu, no interior de São Paulo, será a sede do festival mais uma vez, que acontece entre os dias 12 e 14 de outubro no parque Maeda.

Edições anteriores do Tomorrowland trouxeram badalados DJs como Steve Aoki, Afrojack e David Guetta e Nicky Romero.

Na primeira versão do festival em 2015, 30 mil pessoas ficaram alojadas no DreamVille, camping oficial do evento. A opção de pernoite vai ser repetida em 2023.

Já a edição de 2016 ficou marcada pela morte de um homem de 36 anos. Luiz Ricardo Parreira, que chegou a ser atendido por uma equipe médica no local, teve uma parada cardíaca.

As atrações da nova edição ainda não foram anunciadas, assim como os preços.