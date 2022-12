SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears , 41, fez um convite irônico para a mãe Lynne Spears nas redes sociais. A cantora a convidou a para tomar um café e lembrou que ela costumava esconder cafeína durante os 13 anos em que ficou sob a tutela do pai, Jamie Spears, que controla a vida pessoal, financeira e carreira da estrela pop.

"Mamãe e papai... atravessei a fronteira e consegui! Depois de 15 anos sem café... Mãe, podemos ir tomar café juntas agora! Sou tratada de igual para igual... Vamos tomar um café e conversar sobre isso?", escreveu na legenda de uma selfie no México compartilhada no Instagram.

Em outubro, a cantora soltou o verbo mais uma vez contra sua família nas redes sociais para responder ao pedido de desculpas feito por sua mãe e deixou bem claro que não vai aceitá-los. "Mãe, pega seu pedido de desculpas e vai se foder", afirmou a cantora no Instagram.

Na publicação, Britney usou uma foto com a frase: "a chave para felicidade é uma memória ruim", e aproveitou para relembrar os 13 anos em que ficou sob a tutela do pai, período em que não teria tido apoio de nenhum outro membro da família, incluindo irmãos, tios e primos. "Nem uma porra de pessoa me defendeu", disse.

"Eu tinha até medo de me mover. Sabia que meu pai me colocaria em algum lugar se eu não cooperasse. Mesmo na América, um país livre! Os anos se passaram e ele ainda me colocou em uma ala psiquiátrica!", afirmou ela, que também disparou xingamentos aos médicos "por ferrarem a minha mente... rezo para que todos queimem no inferno."

O post de Britney aconteceu após sua mãe fazer um pedido público de desculpas nas redes sociais e pedir para a filha a desbloquear para que elas possam conversar pessoalmente. Lynne Spears fez o pedido nos comentários de uma publicação em que a artista afirmava que "um pedido de desculpas genuíno ajudaria a encerrar" as desavenças familiares.