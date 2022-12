SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em uma noite de exaltação do trabalho feminino na música, a cantoras Elza Soares é uma das grandes homenageadas na sexta edição do WME Awards by Music2, realizado em São Paulo. Além de reverenciar a artista, o evento premia as mulheres que se destacaram na música brasileira em 2022 em 18 categorias.

Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano, aos 91 anos, de causas naturais, e deixou um legado riquíssimo após mais de 60 anos de carreira.

Com uma trajetória musical em gêneros distintos, samba, a MPB e Bossa Nova, Elza foi considerada pela BBC a "voz brasileira do milênio", em 1999, e conquistou o Grammy Latino. Ela também aparece na 16ª posição da lista das 100 maiores vozes da música brasileira, elaborada pela revista Rolling Stone Brasil.

Outra homenageada é a recém-anunciada ministra da Cultura do governo do presidente eleito Lula (PT). A artista baiana terá a tarefa de enfrentar as resistências que ainda persistem à diversidade no universo musical. Ela assume a pasta que será recriada quatro anos após o fim do Ministério da Cultura, que vinha com status de uma secretaria em outro ministério.

A cantora tem uma vasta história na música brasileira: Margareth soma 23 turnês internacionais e 17 obras lançadas, entre LPs, CDs e DVDs.

No início do evento, Preta Gil, apresentadora da noite, avisou ao público sobre a homenagem. A apresentadora ainda comentou que a noite terá um tributo a outra cantora. "Hoje teremos um tributo a minha amada madrinha, Gal Costa".

PremiaçãoA noite conta com apresentação de uma lista de cantoras, como Luísa Sonza, Marina Sena, Gaby Amarantos, Larissa Luz, Ana Cañas, Luedji Luna, entre outras, além de Preta Gil, que comanda a festa.

WME é sigla para 'Women's Music Event', evento musical das mulheres, grupo criado em 2016 para realizar eventos de diversos tipos que promovam a participação feminina na indústria musical.

São 18 categorias, com 90 indicadas. Os nomes foram definidos por um time de quatrocentas profissionais de diferentes áreas da indústria musical, das cinco regiões do país. As categorias são divididas entre votos do júri técnico e votação popular, que aconteceu no site da premiação.