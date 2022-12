SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A guerra na Ucrânia, a morte da rainha Elizabeth 2ª, as eleições brasileiras e a chegada aos 80 anos de ídolos como Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Caetano Veloso serão alguns dos acontecimentos deste ano relembrados pela Retrospectiva 2022, da TV Globo.

A tradicional atração vai ao ar no próximo dia 30, com apresentação de Sandra Annenberg. O programa foi rodado nas dependências do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que vem sendo reconstruído desde o incêndio ocorrido em 2018.

"Gravar a apresentação da Retrospectiva 2022 lá teve um simbolismo muito grande porque estamos num momento de reconstrução do país, tanto quanto o Museu Nacional", diz Annenberg.