SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado desde o dia 29 de novembro, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, 82, mostrou a um jornalista croata que mantém o senso de humor afiado mesmo com seu estado de saúde mais delicado. Isso porque ele teria feito uma piada sobre a possibilidade de voltar a entrar em campo para bater a seleção que derrubou o Brasil da Copa do Mundo.

Segundo o jornalista Brian Mier, da rede de TV TeleSur English, poucos dias após a fatídica eliminação nos pênaltis, Pelé recebeu uma ligação no hospital de um outro jornalista croata.

O repórter queria saber se a seleção de 1970, campeã do mundo e que teve Pelé como grande protagonista, conseguiria derrotar a Croácia de 2022, que terminaria a competição na terceira colocação.

Foi então que veio a resposta inusitada. Pelé disse que venceria por 2 a 1 e acrescentou: "É preciso levar em consideração que não teríamos nossos titulares Félix, Carlos Alberto e Everaldo. É difícil vencer um jogo com apenas oito jogadores e a maioria que ainda está viva tem mais de 70 anos".

Um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista, apontou que piorou o estado de saúde de Pelé. De acordo com o texto, o ex-jogador precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca", diz o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto. Ele deverá passar o Natal internado.