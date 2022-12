SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A duquesa de Sussex Meghan Markle, 41, tinha ao menos alguma ideia de como fazer uma reverência na frente da rainha Elizabeth 2ª. Após ela afirmar que "não sabia o que estava fazendo" quando conheceu a avó do seu marido, príncipe Harry, 38, internautas postaram vídeos dela na série "Suits" fazendo uma reverência.

Em 2010, ela interpretou a paralegal Rachel Zane na série e fez uma pequena e discreta reverência na frente de Rick Hoffman, que interpretou o advogado Louis Litt. O vídeo foi compartilhado por uma usuária do Instagram, que se identifica como Émilie e que posta notícias da família real.

"Aqui ela está [na série] 'Suits' alguns anos atrás fazendo uma reverência perfeita", diz a legenda da postagem. "Portanto, toda a sua besteira na Netflix sobre fazer uma reverência à rainha Elizabeth foi apenas uma zombaria."

A dona do perfil disse que é impressionante como a Netflix e a apresentadora Oprah Winfrey não se preocuparam em checar os fatos. "Em seu currículo de atriz, ela havia listado o balé como uma de suas habilidades. Qualquer bailarina que se preze diria a você, a primeira coisa que eles ensinam em uma aula de balé são os passos e como fazer uma reverência no final."

"Gostei quando ela disse que se casou antes do casamento real, o que até o bispo negou. É como... por quê?" questionou nos comentários da postagem um internauta que se identifica como Kristian Laliberte. "É por isso que é tão difícil sentir pena dela de alguma forma e também é difícil acreditar em qualquer coisa que ela diga", escreveu a usuária da rede social que se identifica como Mel.

A internauta Ashley Gillet defendeu a duquesa de Sussex das críticas e falou que, como americana, entendeu o que ela quis dizer. Segundo ela, Meghan foi irônica na sua fala porque nos Estados Unidos ninguém faz reverências. "Simplesmente não faz parte da nossa realidade, então, nesse aspecto, entendo o que ela estava dizendo. Todo mundo sabe o que é uma reverência, mas de acordo com nossos amigos do outro lado do oceano, existe uma maneira adequada de fazê-lo."