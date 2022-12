SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi divulgada no fim desta semana a causa da morte do apresentador, ator e diretor Jô Soares. Morto em agosto, aos 84 anos, Jô foi vitimado por uma insuficiência renal e cardíaca ligada à sua condição de obesidade, de acordo com Flávia Pedras Soares, sua ex-mulher.

Jô Soares morreu ainda em atividade. Do hospital, ainda dava pitacos sobre o que viria a ser sua última peça, "Gaslight - Uma Relação Tóxica", que estreou em setembro, no Teatro Procópio Ferreira, com a youtuber Kéfera Buchmann no elenco.

Tanto o velório quanto a cremação do artista aconteceram em cerimônias restritas a amigos e familiares. Sua ex-mulher, que também era uma de suas amigas mais próximas, foi a responsável pelos ritos de despedida. Na missa de sétimo dia do apresentador, Dráuzio Varella, outro amigo próximo de Jô, revelou que ele tinha o desejo de voltar para casa e passar seus últimos dias assistindo a filmes antigos.

A herança do apresentador foi dividida entre Flávia Pedras e os funcionários que trabalharam em sua casa ao longo dos anos.