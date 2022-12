SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite de sexta-feira (23) tinha tudo para ser de alegria e festa para o sertanejo Murilo Huff, mas não foi isso o que aconteceu. Prestes a entrar no palco para fazer um show em São Paulo, ele teve de ir à público desmentir um boato de que o filho Léo, fruto do relacionamento dele com Marília Mendonça (1995-2021), havia morrido.

Hackers invadiram as contas dele do Twitter e do Facebook e publicaram a falsa notícia, o que deixou o cantor muito chateado. "Que Deus tenha piedade de um ser humano desse porque é inacreditável pensar no que as pessoas são capazes de fazer", repudiou após retomar o controle dos perfis.

Avó do menino, Ruth também publicou um vídeo no qual aparecia com o neto. "Passando aqui para desmentir o maldoso que hackeou o Twitter do Murilo e soltou uma notícia de falecimento do Léo. Está tudo bem aqui em casa. Não aconteceu nada. O mundo está cada dia pior", disse ela.