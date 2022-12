SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu de Arte Moderna (MAM) de SP articula para 2023 mostras sobre o centenário do pintor Arcangelo Ianelli, que dialoga com outras artistas plásticas como Tomie Ohtake, Mira Schendel e Manabu Mabe. A programação também inclui atividades que marcam os 75 anos da instituição e uma exposição sobre arte e natureza.

Em fevereiro, o MAM começa o semestre com a exposição "Arcangelo Ianelli 100 anos - O Artista Essencial", que homenageia o pintor, escultor, desenhista e ilustrador nascido em 1922. Com curadoria de Denise Mattar, a mostra apresenta trabalhos emblemáticos da trajetória profissional de Ianelli, além de recriar seu ateliê no espaço expositivo.

Paralela ao centenário, o MAM apresenta uma exposição coletiva, com obras próprias, que dialogam direta ou indiretamente com a produção de Ianelli como Wega Nery, Manabu Mabe, Maria Leontina, Tomie Ohtake, Mira Schendel, Takashi Fukushima e Yolanda Mohali.

Nessa exposição coletiva, aparecem temas caros às artes visuais como a busca da síntese, a sensibilidade cromática e os campos de vibração de luz.

Em março, na Sala de Vidro, o Museu expõe o trabalho da escultora Shirley Paes Leme, que trabalha com diferentes suportes e instalações.

Na Biblioteca, no mesmo mês, o MAM faz uma exposição inédita da coleção de mais de 700 publicações sobre arte da coleção de Aracy Amaral. O conjunto de livros da crítica e curadora, que foi construído ao longo de anos, acaba de ser integrado ao acervo da instituição.

O fim do primeiro semestre conta com uma exposição com obras do acervo do Museu e do Educativo. Com curadoria de Cauê Alves, Mirela Estelles e Valquíria Prates, a mostra reflete sobre os elementos que compõem o planeta: ar, terra, água e fogo.

A exposição vai discutir a relação entre arte e natureza, os impactos da ação humana sobre o planeta e as possibilidades de construirmos juntos um mundo melhor.