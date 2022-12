SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maestro João Carlos Martins, 82, compartilhou nas redes sociais um vídeo regendo os vizinhos cantando músicas de Natal. A cena é tradicional e se repete há alguns anos na rua da sua casa, em São Paulo.

No vídeo, o maestro aparece mexendo as mãos como se estivesse regendo uma orquestra e é recebido com festa pelo grupo. Eles gritam em coro "maestro'' e alguns se aproximam para abraçar Martins.

Depois, o grupo começa a cantar músicas clássicas do período natalino sob a regência do maestro entre elas a canção "Papai Noel". Na legenda ele desejou boas festas. "E a tradição continua! Feliz Natal!"

Anônimos e famosos elogiaram a ação do maestro. "Que maravilha! Feliz Natal!", comentou a apresentadora Ana Furtado. "Espetáculo, querido amigo", escreveu Galvão Bueno. "Demais", disse o jornalista Daniel Adjuto.