SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Gosto tanto de Natal que roubei umas coisas da Globo e vou mostrar para vocês", disse, animado, o apresentador Marcos Mion em um vídeo em que ele mostra aos seguidores a decoração da árvore de Natal da sua casa.

O apresentador publicou os vídeos nos stories do seu Instagram, no sábado (24). Na filmagem ele chama atenção para um detalhe: pequenas esferas de pelúcia com o logo da emissora.

Para explicar, ele diz em seguida: "Existe algum ser humano que gosta mais da Globo que eu? Eu roubei esses loguinhos da Globo da árvore do Caldeirão, trouxe para casa e botei na nossa árvore. Ficou lindo, não ficou? Ficou demais!", contou ele.

Além da árvore decorada, ele também mostrou a decoração da mesa de café da manhã de sua casa e alguns presentes que recebeu nesta véspera de Natal.