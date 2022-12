SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana já soma 15 anos de carreira e, para comemorar a data, vai estrelar um especial sobre sua trajetória no Som Brasil (Globo). O musical vai ao ar na segunda-feira (26), após a novela "Travessia", e é uma produção da equipe responsável pelo programa Conversa com Bial.

O musical foi inspirado em produções estreladas pelo cantor Elvis Presley, de quem Luan se declara fã. "Meu feat dos sonhos é Elvis Presley, ele é meu grande ídolo, desde que comecei minha carreira, ele sempre me inspirou", diz.

"A gente descobriu um especial de final de ano, de 1968, com Elvis, e trouxemos, por exemplo, um conceito similar para os musicais, que são mais intimistas, com pouca gente", afirma Gian Carlo Bellotti, diretor geral do programa.

O jornalista Pedro Bial irá apresentar o programa conduzindo a conversa com o cantor e interpretando diferentes papéis na Luan City, cidade fictícia em que acontece o show.

O palco do especial terá três cenários da Luan City: um avião, um bar e um cinema. No avião, Bial é o piloto e Luan, passageiro; no bar, o apresentador é barman e o cantor é um dos clientes; no cinema, o Bial assistirá cenas da história do protagonista.

As entrevistas serão intercaladas com apresentações musicais. Além de sucessos como "Amar não é pecado", Luan preparou um repertório inédito com canções de outros artistas, como "Ainda Bem", de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", de Caetano Veloso e "Can't Help Falling in Love", de Elvis Presley.