SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2023 guarda algumas boas notícias para os fãs de filmes. Será um ano recheado de grandes estreias, como "Barbie", que conta a história da boneca mais famosa do mundo, "Besouro Azul", da DC, que tem no elenco a brasileira Bruna Marquezine e o primeiro live-action de "A Pequena Sereia", protagonizado por uma atriz negra.

No mundo das franquias, também é ano de ver novidades nos universos de "Indiana Jones", "Jogos Mortais", "Velozes e Furiosos", "John Wick" e "Os Guardiões da Galáxia". E no streaming as novidades também não deixam a desejar ?chegam, neste ano, novas temporadas de "Succession" e "Loki", por exemplo.

Veja, abaixo, um resumão dos destaques do cinema e streaming para 2023.

Sequências

O ano de 2023 também é marcado pelo lançamento de sequências de sagas, como "Indiana Jones",que vai ganhar um quinto capítulo, "Missão Impossível", "Jogos Mortais" e "Velozes e Furiosos", que chegam ao décimo filme, "John Wick 4" e "Guardiões da Galáxia 3".

John Wick 4: 23/3

Guardiões da Galáxia 3: 4/5

Velozes e Furiosos: 18/5

Indiana Jones: 30/6

Jogos Mortais: 26/10

Barbie

O filme que vai contar a história da boneca mais famosa do mundo já tem dado o que falar antes mesmo de estrear. Com Margot Robbie e Ryan Gosling no papel principal, o longa é dirigido por Greta Gerwig e deve apostar em muito rosa. A previsão é que seja lançado em julho do ano que vem.

Estreia: 21/7

Besouro Azul

O próximo ano também tem vários títulos de super-heróis na agenda. Um dos mais aguardados pelos fãs brasileiros é "Besouro Azul", da DC, que conta com a participação de Bruna Marquezine como par romântico do protagonista. Deve chegar às telonas em agosto.

Estreia: 17/8

A Pequena Sereia

O clássico da Disney ganha sua primeira versão em live-action e deve chegar às telonas em maio. Não apenas isso: a protagonista será negra, interpretada pela atriz Halle Bailey.

Estreia: 25/5

Tár

No circuito de arte, este é um dos títulos mais aguardados. O filme tem acumulado prêmios nos principais festivais de cinema do mundo e conta a história de Lydia Tár, reconhecida compositora-regente e a primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã.

Estreia: 26/1

Super Mario Bros

O famoso jogo de videogame ganha uma animação que tem nomes pop na dublagem, como Anya Taylor-Joy no papel da princesa Peach, Chis Pratt como Mario e Jack Black. A previsão de estreia é para abril de 2023.

Estreia: 6/4

Streaming

A agenda das produções a serem lançadas nas plataformas sob demanda também está agitada. Uma das principais estreias é "The Last of Us", adaptação do jogo homônimo que ganha um live-action pela HBO. Já a Netflix aposta em um spin-off de "Bridgerton", batizado de "Queen Charlotte". Novas temporadas que também estão na mira incluem "The Witcher", "Succession" e "Loki".

The Last of Us: 15/1

Queen Charlotte, Succession e Loki: sem data