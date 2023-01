SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner, 51, que foi atropelado por uma máquina de remover neve de seis toneladas enquanto ajudava um parente a desatolar o carro, gemia de dor e tinha extrema dificuldade em respirar. Esses detalhes foram informados pelo TMZ, que teve acesso à ligação para a emergência logo após o incidente.

De acordo com a publicação, o corpo do astro da Marvel estava em péssimo estado e era possível ouvir do outro lado da chamada os gritos pela dor que ele sentia. Ele teve o lado direito do peito esmagado e ferimentos na cabeça e perna.

Gavião Arqueiro nos filmes da franquia "Vingadores", disse em depoimento enviado ao canal de TV norte-americano CBS 13 que ela e a família "estão muito empolgados com o progresso dele". "Quem conhece o Jeremy sabe que ele é um lutador e não brinca em serviço. Ele está superando todas as expectativas de progresso", emendou.

O próprio ator compartilhou na terça-feira (3) no Instagram a primeira foto no hospital após o grave acidente. Ele foi levado em estado grave em uma ambulância aérea a um hospital da região, onde permanece internado.

Na imagem, Renner aparece deitado em uma cama respirando com ajuda de oxigênio. "Obrigado a todos pelas palavras de carinho", diz a legenda do post na rede social.