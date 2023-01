SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ludmilla, 27, está sendo processada por Reynaldo Veríssimo da Purificação, que acusa a cantora de ter plagiado a música "Essa é a minha tara".

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, e confirmada por Splash.

O QUE DIZEM OS ATOS?

Além de Ludmilla, a empresa Warner também é ré no processo, iniciado em março de 2022.Segundo o Em Off, Reynaldo alega que a cópia estaria nas canções "Vem amor bate e não para" e "Vem amor", de Ludmilla. Há outra edição, feita pela Warner, em 2018. O autor pede que a inclusão do seu nome como coautor das obras musicais, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Ele também pede R$ 200 mil em indenização por danos morais. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa de Ludmilla, que informou que a cantora ainda não foi citada. Tão logo seja, se manifestará nos autos.