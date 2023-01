SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Tadeu Schmidt, 48, anunciou, na noite desta quarta (4), que o "BBB 23" irá pagar ao campeão da temporada a maior premiação da história do reality show da TV Globo.

O jornalista não revelou a quantia a ser paga ao ganhador, mas "justificou" o mistério destacando que existirá um valor de prêmio e a quantia crescerá conforme o desempenho do brother no jogo.

"Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder. Só dá para responder depois, que conforme o jogo anda o prêmio aumenta junto. Gostou? Daqui a pouco eu volto com mais spoilers", finalizou.

Esta não foi a primeira vez que a TV Globo fez mistério sobre a "nova premiação". Em chamada divulgada no fim de 2022, Tadeu Schmidt contou que a nova temporada está repleta de novidades e o prêmio final pode ser superior ao famoso R$ 1,5 milhão caso os brothers "se dediquem em provas".

SPOILERS DO BBB 23

Além de falar do aumento no prêmio final, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o líder terá novos poderes na 23ª edição do programa e a casa também foi repaginada.

Mudanças na dinâmica. Além dos novos poderes do líder, Tadeu entrega também que o BBB 23 terá uma "nova jogada", sem dar mais detalhes.

Como de costume, a casa foi renovada para a nova edição. "Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo, tudo maravilhoso", disse Tadeu. No início de dezembro, Boninho deu um "gostinho" aos fãs do reality e mostrou o andamento das obras no confinamento.

Como já adiantado pela TV Globo, Tadeu mencionou que o BBB 23 terá uma casa de vidro antes do início do programa, ainda sem previsão de data.

A nova edição do reality contará também com os humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa nos quadros Big Terapia e CAT BBB, respectivamente, e terá a chegada das animações da desenhista Rafaella Tuma. Ela vai criar um vídeo por semana com os principais momentos e memes da rotina dos confinados.

De acordo com o jornalista Fefito, colunista de Splash, a Globo pretende confinar os novos brothers e sisters entre os dias 7 e 9 de janeiro no Rio de Janeiro.

A exceção à regra serão os concorrentes da Casa de Vidro, que deve começar antes da estreia da atração.