RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A fofoca é antiga, mas volta e meia surge alguém para lembrar e tirar Ellie Goulding do sério por conta do suposto triângulo amoroso envolvendo Ed Sheeran e Niall Horan. A cantora inglesa rebateu um comentário de uma fã lamentando ela ter traído o intérprete de "Shape of You" com um dos ex-vocalistas do One Direction.

Ellie aparece dançando "As It Was", hit do Harry Styles no Tik Tok, e em um dos comentários uma seguidora escreveu: "Não posso acreditar que você traiu o Ed com o Niall, mas arrase, de verdade". Então, ela rebateu: "Falso!!!! Mas arrase também".

A confusão envolvendo o trio começou em 2014, após Ed Sheeran dar pistas em uma canção. Na letra de "Don't", ele cita a relação com uma pessoa famosa que simplesmente "desapareceu" num hotel para ficar com outro homem. "Estávamos na mesma p**** de andar do hotel / E eu não estava procurando por uma promessa ou um comprometimento / Mas nunca foi apenas diversão e achava que você seria diferente".

Ellie e Ed foram fotografados de mãos dadas no MTV Video Music Awards (VMA), 2013 e logo começaram os boatos de um romance. Na época, a cantora negou no Twitter: "Amo ficar de mãos dadas com meus amigos, porque significa que estamos juntos. Se for assim, tenho muitos relacionamentos". Mas, Ed deu a entender que não era só amizade que estava rolando entre os dois e disse em uma entrevista para uma rádio americana que pessoas "normais não ficam de mãos dadas se são apenas amigas" e contou sobre a relação entre os dois: "Estava rolando. E agora não está mais".

Após o cantor lançar "Don't"', um jornal britânico cravou que a composição tratava de uma traição de Ellie com Niall -que teriam sido vistos em clima de romance em um show do Kings of Leon em 2013. Quando a revista Entrevista Weekly questionou Ed sobre a inspiração da música, ele respondeu: "Eu nunca deixei escapar [de quem ela trata]. O que aconteceu foi que um dos jornais da Inglaterra publicou que isso foi confirmado, sendo que nunca foi. Eu tinha que ser o mais honesto possível naquela música, porque senão qual é o maldito ponto?", disse dois na época.

Já Ellie Goulding manifestou sua indignação com os rumores de affair num bate-papo com a revista Elle em 2015. "Eu tive alguns encontros com Niall, mas nunca tive um relacionamento com Ed", explicou a cantora é casada com o empresário e negociante de arte Caspar Jopling, e os dois tem um filho Athur Ever Winter , de um ano e oito meses.