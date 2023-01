RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bianca Bin, 32, usou as redes sociais para contar que tem um novo animal de estimação na chácara localizada em Indaiatuba, interior de São Paulo, onde vive com o ator Sérgio Guizé. O casal adotou recentemente uma cabra e surpreendeu os internautas ao anunciar o nome escolhido pela atriz: Lula.

"Nossa companheira, já muito amada, Lula. Ela está chegando para sua nova vida com dignidade, respeito, fartura em alimento, amor e liberdade", disse Bianca na legenda da foto em que aparece com o animal no quintal da propriedade.

A atriz ainda contou detalhes da viagem que levou Lula para a casa. "A viagem foi longa até aqui, fizemos em 7 horas. Só nós duas. Estava insegura, mas a bichinha veio quietinha, dormiu a maior parte do tempo. Viemos direto para casa, descansar, mas amanhã ela vai conhecer o sítio que vai morar com seus novos companheiros, vamos torcer juntos, mas já deu tudo certo. O amor vence sempre", completou.

Durante a campanha das eleições presidenciais, Bianca fez vários posts em suas redes sociais de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns dias antes do segundo turno, ela até publicou um vídeo em que aparece com outros atores pedindo votos para o candidato do PT.