SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Globo Repórter, Glória Maria, de 73 anos, foi internada nesta quarta-feira (4), informou a TV Globo à imprensa.

A emissora informou ainda que a internação já estava prevista desde que a apresentadora foi afastada das telas para iniciar uma nova etapa do tratamento de seu tumor no cérebro, descoberto em 2019, após ela desmaiar e bater a cabeça na cozinha de casa.

A previsão de alta é para esta sexta-feira, ainda de acordo com a Globo, que prevê para este ano a volta da apresentadora ao ar.

Em março do ano passado, Glória Maria esteve no Roda Viva e comentou o tratamento. "Eu estava viva, com o diagnóstico de um tumor no cérebro. Muita gente achou que era um câncer, mas não, era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento me mataria em 15 dias."