SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação de Meghan Markle, 41, com a família por parte de pai após o casamento com o príncipe Harry é complicada. A meia-irmã da duquesa de sussex já chegou a acusá-la de ser a responsável por um derrame sofrido pelo pai das duas, Thomas Markle.

Agora, Samantha, a meia-irmã, novamente vem a público para adicionar mais um capítulo na história. Com o lançamento da autobiografia de Harry chegando, ela afirma que o pai de Meghan disse que não irá ler o livro por se tratar de "ficção" e "tentativa de ganhar dinheiro".

Em entrevista ao TMZ, Samantha afirma que o pai sente que foi rejeitado pela ex-atriz e que as alegações que o príncipe faz no livro são motivadas pela "inveja" que ele sente do irmão, o príncipe William. E que Thomas ainda está chateado com a filha por ela não o ter procurado quando ele sofreu com problemas de saúde.

Já Samantha demonstrou o sentimento que tem pelo casamento da irmã quando declarou que não utilizaria as páginas do livro "nem como papel higiênico".