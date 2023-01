RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A segunda temporada de "Wandinha" está confirmada. Nesta sexta-feira (6), a Netflix resolveu acabar com o mistério sobre a possibilidade ou não de uma nova leva de episódios da série que quebrou recordes de audiência da plataforma. Para alegria dos fãs, a produção continua, mas outros detalhes como início das gravações e previsão de estreia não foram divulgados.

"Tem sido incrível poder criar um show que se conecta com as pessoas ao redor do mundo. Estamos muito animados e emocionados em continuar a jornada de Wandinha na segunda temporada. Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em uma nova temporada e explorar ainda mais o universo da Escola Nunca Mais. Só precisamos ter certeza que Wandinha não esvaziou a psicina", adiantou Alfred Gough, um dos executivos da série ao Tudum.com.

Gough e seu parceiro no projeto, Miles Millar, estão impressionados com os números da primeira temporada de "Wandinha", que estreou na Netflix em novembro passado. A série é um dos maiores sucessos da história da plataforma. Ficou em 2º lugar entre as séries de TV mais populares (de língua inglesa) com 1.237 bilhões de horas assistidas nos seus primeiros 28 dias.

Mais de 182 milhões de assinantes já assistiram à série desde sua estreia (1.237 bilhões de horas divididos por 6.8 horas). Wandinha ultrapassou a marca de 1 bilhão de horas três semanas após estrear - juntando-se às séries Stranger Things 4 e Round 6 como o terceiro título a alcançar este feito nos seus primeiros 28 dias.

Em dezembro, quando esteve na CCXP, em São Paulo, a atriz Jenna Ortega contou que ficou honrada e surpresa com poder dar vida a um papel tão icônico e que estava feliz de apresentá-la a uma nova geração. "Fiquei honrada e surpresa e depois senti a pressão", disse. Ela ainda falou sobre a protagonista da série. "Wandinha é excluída da sociedade no sentido tradicional, mas não deixa de ser ela mesma", comentou. "Eu adoraria ter estudado nessa escola, suspeito que muitos de vocês também."