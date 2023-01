SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt, que vai apresentar pela segunda vez uma edição do BBB, já está se preparando para a estreia da edição deste ano, que começa em 16 de janeiro, com uma mudança de visual: deixar o rosto sem a barba.

"Este som simboliza o fim das férias", brincou. E acrescentou: "Tadeu com barba de novo só em maio". A data marca o fim do programa, que tem duração de três meses. A página oficial do BBB 23 comentou a publicação e disse "tão lindo meu apresentador. Chega logo, dia 16!"

Boninho, o diretor do programa, brincou com o apresentador e disse que não tem nem um nem outro. "Tadeu, e eu que não tenho barba nem tiro férias? Fica como?", escreveu.

A edição deste ano conta com algumas novidades, como o valor do prêmio, que poderá ser alterado ao longo dos episódios.