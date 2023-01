SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cerimônia do Globo de Ouro, marcada para a noite desta terça (10), não terá transmissão para o Brasil, nem na televisão nem no streaming. A TNT, canal por assinatura que cobria o prêmio nos últimos anos, decidiu não comprar os diretos de transmissão para 2023.

O canal E!, porém, seguirá transmitindo o tapete vermelho, entrevistando atores e personalidades em geral do cinema. Mas a cobertura, que se inicia às 20h, é interrompida logo no início da cerimônia, conforme ocorreu em tempos mais recentes.

É um ano decisivo para o Globo de Ouro, que tenta se reerguer após uma avalanche de críticas por falta de diversidade. Em 2021, a Associação de Imprensa Estrangeira, responsável por organizar a cerimônia, foi boicotada por empresas e celebridades. Pela mesma razão, a TV americana NBC chegou a suspender, no ano passado, o contrato para a cobertura do evento, que será retomada agora.

Para tentar minimizar os prejuízos, a organização do Globo de Ouro resolveu adotar, no ano passado, algumas medidas para garantir a diversidade do prêmio. Aceitou novos membros e modernizou o código de ética interno.

O futuro da premiação, uma das mais importantes da indústria audiovisual, é incerto, dada a desconfiança do público em geral. Para esta edição, estão confirmadas a presença do diretor Quentin Tarantino e da atriz Ana de Armas.