SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jeremy Renner comemorou seu aniversário de 52 anos em um hospital, onde está internado desde o acidente que sofreu no dia 1º de janeiro. Conhecido pelo papel de Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, ele usou as redes sociais para agradecer o carinho de um grupo de jovens da organização The Base Chicago.

"Parabéns, Jeremy Renner! Tenha um ótimo dia", escreveram na legenda de um vídeo em que apareciam cantando e dançando a música "In Da Club", de 50 Cent, com cartazes com as letras do nome do artista. "Amo muito todos vocês", respondeu Renner, que também republicou as imagens. "Obrigado, vocês fizeram meu espírito cantar!"

Na sexta-feira (6), o ator também compartilhou uma foto em que agradece à equipe médica responsável por tratar dele na UTI. "Obrigado ao renomado time de médicos da UTI por esse começo de jornada", declarou ele ao publicar uma imagem em que aparece cercado dos profissionais de saúde.

Indicado ao Oscar por "Guerra ao Terror" (2008), Renner foi atropelado por uma máquina de remover neve de seis toneladas enquanto ajudava um parente a desatolar o carro. Na ligação para a emergência logo após o incidente, obtida pelo site TMZ, ele gemia de dor e tinha extrema dificuldade em respirar.

Com o lado direito do peito esmagado e ferimentos na cabeça e perna, ele foi levado em estado grave em uma ambulância aérea até um hospital de Nevada. No dia 2, o ator passou por duas cirurgias e permanece em estado crítico, mas estável.