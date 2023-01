SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jessie J, 34, anunciou nesta sexta (6) que está gravida. Ela compartilhou a notícia nas redes sociais pouco mais de um ano após ter sofrido um aborto espontâneo. "Estou tão feliz e apavorada por finalmente compartilhar isso... Por favor, sejam gentis comigo", escreveu.

Jessie publicou um vídeo com várias imagens do início da gestação --o primeiro exame positivo, registros de ultrassom e imagens do crescimento de sua barriga-- ao som da música "Sunflower". "Honestamente, essa garota só quer chorar feio em público dentro de um macacão, comendo um picles com cobertura de chocolate, sem ninguém me fazendo perguntas", escreveu também na legenda.

Em novembro de 2021, a cantora sofreu um aborto espontâneo e compartilhou o acontecimento nas redes sociais. Ela relatou que, ao fazer exames, os médicos disseram que "não havia mais batimento cardíaco". Na época, Jessie disse que ficar grávida foi um milagre, uma experiência que nunca iria esquecer e que saberia que viveria aquilo novamente.

Além de compartilhar o vídeo, Jessie relembrou o aborto ao falar sobre a nova gravidez nos stories. "Não consigo deixar de pensar nas mulheres e homens sofrendo com a perda e a infertilidade. É um sentimento estranho estar desse lado depois de ouvir que nunca engravidaria, ter perdido um bebê, e depois engravidado. Minha mente ainda não processou tudo", falou.

"Eu continuo rezando para a chegada segura desse bebê mágico todos os dias. Eu sei que fui abençoada com o melhor presente que eu poderia receber e vou rezar mais que tudo para que vocês recebam também", complementou.

Na publicação, celebridades parabenizaram a cantora. Entre elas, as cantoras Rita Ora, 32, Leona Lewis, 37, e Toni Kelly, 30. "Você parece radiante e cheia de alegria. Muitos parabéns", escreveu a cantora Ellie Goulding, 36. "Quando você me contou, senti a maior gratidão. Você merece isso além da conta", disse a atriz Ruby Rose, 36. A brasileira Larissa Manoela, 22, também deixou um recado: "Parabéns".

Jessie não cita na publicação quem é o pai da criança. Em sua outra gravidez, ela tinha optado por cuidar do filho sozinha, sem também dizer quem era o pai.