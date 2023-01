SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O nome dela é Tieta. Pronta para começar os ensaios do Carnaval. Vem comigo."

Foi assim --e com foto de frente e verso-- que Anitta, 29, apresentou nas redes sociais seu primeiro figurino para o Carnaval 2023. A festa costuma dar bastante trabalho para a cantora, que faz shows por todo o Brasil, com o projeto Ensaios da Anitta, no qual sempre aparece com uma fantasia inspirada por alguma temática.

Em 2020, último ano de Carnaval nos moldes tradicionais, antes da pandemia, Anitta usou fantasias inspiradas em "animais em risco de extinção", vestindo-se de onça, zebra e sapo, entre outros. Neste ano, o tema escolhido é também engajado. "Meu Carnaval neste ano vai falar sobre mulheres guerreiras", explicou.

Ela ainda aproveitou para publicar um croqui da fantasia com várias informações sobre a personagem Tieta, o que pode inspirar os fãs para produções futuras (ou para um momento de leitura, quem sabe). Nos stories do Instagram, ela contou que Tieta é "uma adolescente que é denunciada por sua irmã Perpétua a seu pai, Zé Esteves, por conta de suas aventuras e liberdade" e que "volta à sua cidade rica e poderosa".

"À sua volta, estão típicos representantes do interior baiano, lutando pela sobrevivência, defendendo ou resistindo a preconceitos, almejando pequenas ambições, um microcosmo do conservadorismo brasileiro que compõe um painel vivo dos conflitos e consequências provincianos que antecedem a chegada de sinais de mudanças, entendidos como 'progresso'", completou.

O figurino foi usado no Ensaio da Anitta em Salvador, no qual ela se apresentou na noite de sábado (7). O show contou com participações de Xanddy, Psirico e Timbalada, entre outros. Também houve um pedido de casamento no palco. Outras apresentações do projeto estão marcadas para o Rio de Janeiro, neste domingo (8), além de Brasília, Curitiba, Jurerê, Recife e São Paulo.