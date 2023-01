MACEÍO, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Marcelo de Carvalho, um dos donos da RedeTV!, criticou o fato de incentivarem bolsonaristas a ficarem acampados nas portas de quartéis do Exército em atos golpistas e antidemocráticos, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi embora para Orlando, nos Estados Unidos.

Por meio de seu perfil nas redes sociais, Carvalho, que é um ferrenho defensor de Bolsonaro, disse ser "lamentável incentivar gente a seguir em porta de quartel", ressaltando que os golpistas podem ser presos, enquanto o ex-presidente abandonou seus apoiadores.

"Lamentável incentivar gente a seguir em porta de quartel se arriscando a ser preso, esperando GLO (garantia da lei e da ordem), (artigo) 142 ou atitude de general que está tomando whisky ou ex-presidente que está em Orlando. Quer ser oposição parem de fantasia de filme de Rambo. O caminho é o Congresso", publicou Marcelo de Carvalho.

Criticado nos comentários, o empresário disse que tem respeito pela maioria dos bolsonaristas que estão nos acampamentos, mas frisou que essas manifestações são "inócuas", ou seja, não resultarão na pretensão dos golpistas, que é o retorno de Bolsonaro ao poder por vias antidemocráticas.

"Olhe, a maioria dos que estão lá tem meu respeito e protestar é lícito e protegido pela Constituição. O que estou dizendo é: 1) é inócuo e 2) tem gente por trás incentivando e havendo repressão os honestos que vão sofrer as consequências, entendeu?".

Olhe, a maioria dos que estão lá tem meu respeito e protestar é lícito e protegido pela constituição. O que estou dizendo é: 1) É inócuo e 2)Tem gente por trás incentivando e havendo repressão os honestos que vão sofrer as consequências, entendeu ?

Um grupo de centenas de extremistas bolsonaristas que marchava pela Esplanada dos Ministérios enfrentou os bloqueios policiais e invadiu o prédio do Congresso Nacional neste domingo (8).

O grupo subiu a rampa que dá acesso ao prédio e ocupa a parte externa do edifício, onde ficam as famosas cúpulas. Alguns manifestantes conseguiram adentrar no interior do Congresso. As vidraças do Salão Nobre foram depredadas.

Os manifestantes de extrema-direita foram confrontados por policiais, que usaram bombas de gás lacrimogêneo, mas conseguiram avançar e neste momento ocupam todo o jardim no entorno do Congresso.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que os financiadores desses atos ilegais serão responsabilizados.