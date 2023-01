SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista e ex-BBB Pedro Scooby e sua esposa, a modelo Cintia Dicker, celebraram neste domingo (8) a melhora no estado de saúde da filha, Aurora. A bebê nasceu no dia 27 de dezembro, já passou por três cirurgias e está internada desde então. O casal gravou um vídeo para avisar aos fãs que Aurora está melhor e que, em breve, deve sair do hospital.

"Passando para avisar aqui que a Aurora está melhorando a cada dia. Acho que logo logo ela vai para casa", disse Scooby nos stories do Instagram. "Tá linda, tá plena", comentou Cintia sobre a filha. O surfista ainda brincou sobre um "presente" que Cintia ganhou de Aurora. "Um cocôzinho, né. Mas até o cocôzinho a gente agradece", respondeu a esposa.

Scooby aproveitou para agradecer as orações feitas por fãs e pessoas que acompanham o casal. Cintia endossou o agradecimento: "Muito obrigada mesmo para todo mundo que está orando, mandando boas energias para a Aurora, está dando certo". O surfista postou logo em seguida fotos participando de uma missa.

Aurora passou por duas cirurgias após seu nascimento no dia 27 de dezembro. O casal não contou o motivo das intervenções cirúrgicas da menina. No dia 4 de janeiro, a bebê precisou passar por mais uma cirurgia, a terceira desde que nasceu. O casal está junto desde 2020 e essa é a primeira filha deles.