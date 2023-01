SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonarista, o ator Victor Fasano, 64, publicou uma imagem em suas redes sociais com a qual se mostrou favorável aos atos golpistas de Brasília. Nela, é possível ver uma pessoa segurando a porta arrancada do gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Em outra publicação, compartilhou a seguinte frase: "Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a Justiça se retira por alguma porta".

Em novembro do ano passado, o ator ex-Globo já havia manifestado seus indícios ao bolsonarismo quando resolveu ir a outras manifestações. Ele se juntou a nomes como o da atriz Cássia Kis na cruzada antidemocrática dos eleitores de Jair Bolsonaro.

O ator, com um histórico de dedicação a projetos em defesa do meio ambiente, chegou a ficar em vigília na porta do Comando Militar do Leste, no Rio, e em seu Instagram explicou na ocasião o motivo que o levou a iniciar a fria madrugada no protesto.

"Como nós temos nossa liberdade garantida pela nossa constituição, em um país democrático, sim, nós podemos continuar nos manifestando, querendo saber o que houve na eleição passada. Então, firmes, minha gente, firmes. Enquanto nós não tivermos uma resposta concreta, convincente, continuaremos aqui fazendo a nossa vigília todos os dias. Boa noite", disse, em vídeo postado na rede.