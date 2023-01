SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla não gostou de ser abordada por fãs no banheiro de um shopping no Rio de Janeiro e compartilhou uma postagem nas redes sociais junto com um comentário afirmando que se sentiu mal. Nas imagens, a carioca aparece sendo abordada por duas fãs enquanto uma terceira pessoa tira as fotos.

"Eu tirei [as fotos] mas eu fiquei um pouco mal depois, achei muito invasivo. O que custa esperar pelo menos eu sair do banheiro? E vamos de terapia", escreveu.

Em 2016, a cantora passou por situação parecida quando aproveitava a praia com amigos. Fãs pediram fotos para Ludmilla mas ela negou e disse que se chamava Kátia. Ná época, a atitude foi criticada nas redes sociais pois usuários acharam que ela foi mal-educada com os seguidores.