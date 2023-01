RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luana Piovani e Pedro Scooby deram um tempo na confusão familiar que virou até discussões públicas nas redes sociais. A atriz contou para seus seguidores que o ex-marido pagou a parte da pensão que faltava aos três filhos neste final de semana. "Pedro pagou o restante da pensão que faltava, a parte do aluguel, enfim, boa notícia. Dá uma esperança, o sol também nasceu, continuamos tendo esperança, mas é sempre difícil", revelou.

Mas, Luana também não perdeu a oportunidade de alfinetar de leve o surfista: "Precisava desse circo? Não era só ter pago? [Mas] melhor assim, aí oficializa tudo", acrescentou ela, que atualmente grava em Lisboa a novela portuguesa "Sangue Oculto", do canal SIC.

Por fim, ela comemorou o fato dos filhos Dom, Bem e Liz estarem de volta a Portugal. As crianças passavam uma temporada na casa do pai, no Rio. "Os meus filhos chegaram, meu coração está em paz... O Bemzuco chegou azul de fome e tinha panqueca, que é o prato favorito dele. Sentou e comeu, barriga não devia estar boa, não deve ter comido coisa boa dentro do avião, mas passou mal. Comecei o primeiro dia com as crianças... estou lavada de vômito, azeda... Não tem sensação melhor do que essa, os filhos em casa. Ufa. Amanhã tem aula, vidinha normal e agora as coisas ficam normais."

Há uma semana, Piovani detonou Scooby através dos stories do Instagram. Ela acusou o ex-BBB de querer pagar o que ele achava "justo" e o não estabelecido pelo ex-casal . "Claro que, amanhã que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou até agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. (...) tira da pensão alimentícia: o valor do aluguel (...), ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele... A novela 'Irresponsabilidade e incoerência' segue aqui", começou criticando.

Scooby logo retrucou a cobrança da atriz contando que tinha até dia 8 de janeiro para depositar o valor. Ele ainda lembrou que a data tinha sido formalizada em um e-mail de sua advogada para a ex e que Luana teria mentido em um dos vídeos que fez sobre a situação. "Você me atacou sem esperar uma conversa. E foi nos meus patrocinadores... Mãe Solo? Eu sempre exerci as minhas funções como pai, nossa guarda é compartilhada e muitas vezes as crianças acabam ficando até mais tempo comigo", escreveu.