SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BBB 23 começa na próxima segunda-feira (16) e dois dos nomes confirmados do grupo dos famosos estão solteiros e já declararam suas preferências sexuais. A jogadora de vôlei de 23 anos, Key Alves, que é a mais seguida do mundo e ganha muito dinheiro no Onlyfans, já disse que, apesar de ser nova, prefere homens mais velhos e do tipo inteligente.

"Sapiossexual" é o termo que define quem se sente atraído sexualmente por pessoas com um papo "mais cabeça". "Eu gosto de homens mais velhos, apesar de ser nova. Porém, o que me deslumbra mesmo é a inteligência. Sou atraída pelo QI. Amo os inteligentes", afirmou Key. Outra famosa que já declarou a preferência pelos cultos é Bela Gil.

Além da inteligência, o cavalheirismo do parceiro na relação é importante. "Uma das qualidades que mais admiro é o cavalheirismo. Acho lindo não esquecer a data de namoro ou abrir a porta do carro", disse a atleta em entrevista ao portal iG.

Quem também se mostra aberto para um relacionamento no reality show é Gabriel Santana, de 23 anos. Em entrevista ao portal gshow, o ator disse que se interessa tanto por homens quanto por mulheres. O importante mesmo é rolar uma química.

"Gosto de gente, o que vier, eu me interessando está tudo certo: pode ser expansivo, mais introspectivo, o que bater conexão", afirmou.