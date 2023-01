SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mercado Livre vai substituir a Americanas S.A. como patrocinador do BBB 23. Mais cedo, nesta sexta-feira (13), a Americanas havia confirmado à reportagem que deixaria o programa para "focar na gestão do negócio". O anúncio vem dois dias depois de a empresa revelar um rombo de R$ 20 bilhões.

"A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A.", diz nota da Americanas S.A. à reportagem.

O contrato do Mercado Livre com a Globo, antecipado pelo UOL, inclui a participação em provas e atividades rotineiras do programa, como festas e ativações pontuais.

"Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil", afirmou Cesar Hiraoka, diretor de marketing do Mercado Livre, em comunicado.

O QUE ACONTECEU COM A AMERICANAS

Na quarta (11), o então presidente da Americanas S.A., Sérgio Rial, revelou um rombo de R$ 20 bilhões e "inconsistências contábeis" no balanço da empresa. Rial, então, decidiu deixar o cargo -ele era CEO da Americanas há apenas dez dias

A empresa diz que ainda está apurando os fatos e, portanto, a dívida estimada pode sofrer ajustes.

Uma reportagem do jornal O Globo, baseada em documentos da própria Americanas, revelou que diretores da empresa venderam mais de R$ 210 milhões em ações no segundo semestre de 2022.

O Procon-SP notificou a Americanas S.A. -que inclui marcas como Americanas.com, Submarino e Shoptime- para que informe os consumidores sobre possíveis impactos.

PATROCINADORAS

Ao lado de Seara e Stone, a Americanas S.A. seria uma das principais patrocinadoras do BBB 23, como adiantado pela newsletter Mídia e Marketing, do UOL. As empresas teriam direito à chamada cota "Big", que custou cerca de R$ 105 milhões para cada.

A reportagem apurou que Mercado Livre vai assumir a cota deixada pela Americanas no programa.

AÇÕES SOBEM APÓS TOMBO

Por volta das 16h40, as ações da Americanas subiam mais de 30%, cotadas a R$ 3,54.

A alta não é suficiente para compensar o tombo de mais de 77% registrado nesta quinta-feira (12).

Durante o dia, as ações estavam entrando e saindo de leilão, um mecanismo acionado pela B3, a Bolsa de Valores brasileira, para proteger os papéis em momentos de grande instabilidade.